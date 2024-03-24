Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de maç hazırlıkları sürüyor.
Diğer yandan yaz transfer sezonu için oyuncu arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki oyunculara gelecek tekliflerde yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
BUNDESLIGA DEVİ TALİP OLDU
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek, dev kulüplerin radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.
Bayer Leverkusen kurmaylarının Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.
KADIKÖY'E GELECEKLER
Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Yukatel Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında.
Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.
42 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
Diğer yandan yaz transfer sezonu için oyuncu arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki oyunculara gelecek tekliflerde yavaş yavaş belli olmaya başlıyor.
BUNDESLIGA DEVİ TALİP OLDU
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan İsmail Yüksek, dev kulüplerin radarına girdi. Bu sezon gösterdiği performansla hem Fenerbahçe'nin hem de milli takımın bankosu olan İsmail Yüksek'e Avrupa kulüplerinin ilgisi tüm hızıyla devam ediyor.
Bayer Leverkusen kurmaylarının Türkiye'nin Macaristan ile Budapeşte'de oynadığı karşılaşmada İsmail Yüksek'i izlediği ortaya çıktı.
KADIKÖY'E GELECEKLER
Alman yetkililerin Fenerbahçe'nin ligde Yukatel Adana Demirspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçta da İsmail Yüksek'i izleyecekleri de gelen haberler arasında.
Bayer Leverkusen'in İsmail Yüksek ile yakından ilgilendiği daha önce de Avrupa ve Alman basınında haber olmuştu.
42 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.
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