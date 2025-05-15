Levent Tüzemen: 'Buruk, koleksiyonu tamamladı'

Sabah spor yazarı Levent Tüzemen, Türkiye Kupası finali Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Levent Tüzemen'in o yazısı;



"OKAN BURUK KOLEKSİYONU TAMAMLADI"



"Bir yerde kupa varsa o kupayı kazanmak için de Galatasaray vardır. Sarı-kırmızılı takımda 3. şampiyonluğa koşan Okan Buruk'un hoca olarak koleksiyonundaki eksik kupa Türkiye Kupası'ydı."



"GALATASARAY, KUPAYA ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ"



"Galatasaraylı oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak kupaya çok iyi hazırlanmışlar. Barış Alper'in erken golünden sonra Trabzonspor oyun olarak Galatasaray'a hiç karşılık veremedi. Maç boyu oyunun kontrolü Galatasaray'ın elindeydi. Pas kalitesi Galatasaray'ın çok üstündü."



"GECEDE KABINA SIĞMAYAN İKİ OYUNCU VARDI..."



"Gecede kabına sığmayan iki oyuncu vardı. Biri üç asiste imza atan Yunus Akgün, diğeri de Türkiye'de en çok gol atan yabancı rekorunu ele geçiren Osimhen'di. Nijeryalı yıldızın isteği, coşkusu ve attığı iki gol mükemmeldi."



"ŞİMDİ GÖZLER, 25. ŞAMPİYONLUK VE 5 YILDIZA ÇEVRİLDİ"



"İyi oynayan, coşkusunu kaybetmeyen, kazanma duygusunu hep diri tutan Galatasaray, hak ettiği bir galibiyet aldı ve kupayı müzesine taşıdı. Şimdi gözler, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için Kayseri maçına çevrilecek. Okan Buruk hocayı kazanan bir Galatasaray takımı yarattığı için kutluyorum."



