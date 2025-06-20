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Lemina'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz talip!

Al Shabab, kadrosunu güçlendirmek için Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina ile ileri düzeyde transfer görüşmelerine başladı.

calendar 20 Haziran 2025 10:27 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Lemina'ya Suudi Arabistan'dan sürpriz talip!
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Süper Lig'de üst üste üçüncü kez şampiyon olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanırken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başlıyor. 

Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre, Al Shabab Kulübü, Galatasaray forması giyen Mario Lemina'yı transfer listesine aldı.

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve Galatasaray ile resmi görüşmelerin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

G.SARAY, 10 MİLYON EURO KAR EDEBİLİR

Eğer transfer gerçekleşirse, sarı-kırmızılı kulüp Lemina'dan yaklaşık 10 milyon Euro kar etmiş olacak. Kulübe yakın kaynaklar, transferin gerçekleşmesi durumunda bu rakamın 12-13 milyon Euro seviyelerine çıkabileceğini belirtiyor.



PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Lemina, kısa sürede takımın en önemli parçalarından biri haline gelmişti. Gabonlu oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 


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