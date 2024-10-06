Leipzig deplasmanda tek golle güldü

Almanya Bundesliga 6. Haftasında Leipzig, deplasmanda Heidenheim'e konuk oldu. Voith Arena'daki maçta Leipzig sahadan 0-1 skorla galip ayrıldı.
Leipzig'e galibiyeti geiren tek golü 59'da Lois Openda attı.
Leipzig, bu sonucun ardından maç fazlasıyla ligde 6 maç sonunda 14 puanla liderliğe ulaştı. Heidenheim, 9 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig, Mainz deplasmanına gidecek. Heidenheim ise M'galadbach deplasmanına gidecek.
Leipzig'e galibiyeti geiren tek golü 59'da Lois Openda attı.
Leipzig, bu sonucun ardından maç fazlasıyla ligde 6 maç sonunda 14 puanla liderliğe ulaştı. Heidenheim, 9 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig, Mainz deplasmanına gidecek. Heidenheim ise M'galadbach deplasmanına gidecek.