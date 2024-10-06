Leipzig deplasmanda tek golle güldü

Almanya Bundesliga'da Leipzig, deplasmanda Heidenheim'i 0-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Leipzig deplasmanda tek golle güldü
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06 Ekim 2024 18:23
Almanya Bundesliga 6. Haftasında Leipzig, deplasmanda Heidenheim'e konuk oldu. Voith Arena'daki maçta Leipzig sahadan 0-1 skorla galip ayrıldı.

Leipzig'e galibiyeti geiren tek golü 59'da Lois Openda attı. 

Leipzig, bu sonucun ardından maç fazlasıyla ligde 6 maç sonunda 14 puanla liderliğe ulaştı. Heidenheim, 9 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Leipzig, Mainz deplasmanına gidecek. Heidenheim ise M'galadbach deplasmanına gidecek.

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