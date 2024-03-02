Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Thomas Letsch'in ekibi Bochum ile Marco Rose'nin yönetimindeki RB Leipzig karşı karşıya geldi.



Vonovia Ruhrstadion'da oynanan mücadelede 1-0 geriye düşen Leipzig, karşılaşmayı 4-1 kazanmayı bildi. Leipzig'in gollerini 30. dakikada Dani Olmo, 68. dakikada Lois Openda, 71. dakikada Ivan Ordets kendi kalesine ve 72. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.



Bochum'un tek golünü 7. dakikada Max Wittek kaydederken, Moritz Kwarteng 86. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Leipzig puanını 43'e yükseltirken, Bochum 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Leipzig evinde Darmstadt'ı ağırlarken, Bochum sahasında Freiburg ile karşılaşacak.





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