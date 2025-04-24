Leicester City'de Jamie Vary resmen veda ediyor!

Leicester City'nin bayrak isimlerinden Jamie Vardy, İngiliz kulübünden 13 sezon sonra ayrılacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Leicester City'de Jamie Vary resmen veda ediyor!
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24 Nisan 2025 14:39
İngiltere Premier Lig'de 2025-2016 sezonunda şampiyonluk yaşayan Leicester City'nin sembol isimlerinden Jamie Vardy, takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu Jamie Vardy için güzel bir veda töreni yapılacağı duyuruldu.

Leicester City'nin 39 yaşındaki başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, "Jamie eşsiz, özel bir oyuncu ve dahası özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde bir yeri var ve kesinlikle en derin saygı ve sevgiyi taşıyor. Bu kulübe verdiği her şey için sonsuz minnettarım. Jamie'nin bizimle oyuncu olarak geçirdiği zaman sona eriyor olsa da, kendisi ve ailesi, başardığı her şeyden sonra King Power Stadyumu'na her zaman sevgiyle geri dönecektir. Leicester City'deki herkes adına, Jamie ve ailesine gelecekte en iyisini diliyorum ve taraftarlarımızın bu sezonun sonunda ona hak ettiği vedayı vermek için bize katılacaklarını biliyorum." açıklamasını yaptı.

38 yaşındaki Jamie Vardy, 2012 yılında Fleetwood Town'dan 1 milyon sterlin karşılığında Leicester City'ye katıldı ve kulübün altın çağında Premier Lig, FA Kupası, Community Shield ve iki kez Championship şampiyonluğu kazandı.

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