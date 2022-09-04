Leicester'a bir şok da Brighton'dan!

Premier Lig 6. hafta mücadelesinde Leicester City, deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.



Community Stadium'da oynanan mücadeleyi Brighton 5-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Luke Thomas (K.K.), 15. dakikada Moises Caicedo, 64. dakikada Leandro Trossard ve 71 ile 90+7. dakikalarda penaltıdan Mac Allister kaydetti.



Leicester'ın golleri 1. dakikada Kelechi Iheanacho ve 33. dakikada Patson Daka kaydetti.



Leicester City forması giyen ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği milli oyuncu Çağlar Söyüncü, maç kadrosuna alınmadı.



Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Brendan Rodgers yönetimindeki Leicester City, üst üste 5. mağlıbiyetini alarak 1 puanda kaldı.



Sezona iyi bir başlangıç yapan Brighton'ın ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve bir yenilgiyle 13 puanı bulunuyor.



Ligin bir sonraki haftasında Leicester City, Aston Villa'yı konuk edecek. Brighton ise Bournemouth'a konuk olacak.





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