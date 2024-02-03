Lecce'den müthiş geri dönüş! İki dakikada galibiyet!

İtalya Serie A 23. hafta maçında Lecce, sahasında Fiorentina ile karşılaştı.



Stadio Ettore Giardiniero'da oynanan maçı Lecce 3-2 kazandı. Lecce, maçın 17. dakikasında Oudin ile 1-0 öne geçti. Fiorentine 50. dakikada Mandragora ile beraberliği yakaladı. 67. dakikada konuk ekip Beltran'ın golüyle öne geçti. Lecce son dakikada inanılmaz bir geri dönüş yaptı. Karşılaşmanın 90. dakikasında Piccioli ile eşitliği yakalayan Lecce, 90+2. dakikada ise Dorgu ile öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2 kazandı.



Bu sonuçla Lecce, puanını 24 yaptı. Fiorentina ise 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lecce, Bologna'ya konuk olacak. Fiorentina ise Frosinone ile karşılaşacak.



