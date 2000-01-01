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LeBron'un oğlu Bronny: "Noah neden evsiz gibi duruyor?"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, LA Clippers pivotu Joakim Noah'ın "evsiz" gibi göründüğünü söyleyerek dalga geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James, LA Clippers pivotu Joakim Noah'ın "evsiz" gibi göründüğünü söyleyerek dalga geçti.

Bronny, Lakers ve LA Clippers karşılaşmasını izleyen yayıncı 'FlightReacts'in videosunu izliyordu.

Bronny, Lakers'ın bubble'daki ilk resmi maçının özetini izlerken, babasının ligdeki en büyük düşmanlarından biri olan Noah ile dalga geçme fırsatını kaçırmadı:

"Joakim Noah neden evsiz gibi görünüyor? Cidden neden evsiz gibi görünüyor? Abi, bubble'da berber dükkanı var. Berbere git."

Noah ve LeBron arasındaki savaş halen durmuş değil. Fransız pivot, kısa bir süre önce Clippers'ın takımda "prima donnaları" olmadığını belirterek, LeBron ve Lakers'a ince bir dokundurma yapmıştı. Bron bu ifadeye cevap vermese de, görünüşe göre Bronny bu işi halletti.


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