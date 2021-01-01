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LeBron ve Durant, All-Star kadroları seçimlerini yaptılar!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, 2021 NBA All-Star Maçı için kadro seçimlerini yaptılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, 2021 NBA All-Star Maçı için kadro seçimlerini yaptılar.

James ve Durant, 7 Mart'ta Atlanta'da oynanacak All-Star Maçı için, sırasıyla Team LeBron ve Team Durant oyuncularını Draft ettiler.

James'in yanı sıra Team LeBron; Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, Domantas Sabonis ve Ben Simmons'dan oluşuyor.

Durant'in seçtiği oyuncular ise Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid, Jayson Tatum, Devin Booker, Bradley Beal, Julius Randle, Nikola Vucevic, James Harden, Zach LaVine, Zion Williamson ve Donovan Mitchell şeklinde.


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