LeBron ve AD, Lakers'tan "kadroyu iyileştirmelerini istediler"

Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in, Lakers yönetimini "kadroyu iyileştirmeye çağırdıkları" iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
LeBron ve AD, Lakers'tan 'kadroyu iyileştirmelerini istediler'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2025 14:00
Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in, Lakers yönetimini "kadroyu iyileştirmeye çağırdıkları" iddia edildi.

ESPN'den Shams Charania, James ve Davis'in şampiyonluk için mücadele etmekten bir veya iki parça uzakta olduklarına inandıkları için, Lakers'tan kadroyu geliştirmelerini istediklerini aktardı.

Lakers'ın, JJ Redick yönetimindeki kadroya önümüzdeki birkaç yıla uygun oyuncular için takas edilebilir birinci tur seçimlerini kullanmaya açık olduğu bildirilmişti. Lakers'ın bu süreçte bir pivot ve forvet oyuncu hedeflediği düşünülüyor.

Lakers daha önce Dorian Finney-Smith için takas yapmış olsa da, 31 yaşındaki oyuncu halen takımda ritmini bulmakta zorlanıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery