Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis'in, Lakers yönetimini "kadroyu iyileştirmeye çağırdıkları" iddia edildi.



ESPN'den Shams Charania, James ve Davis'in şampiyonluk için mücadele etmekten bir veya iki parça uzakta olduklarına inandıkları için, Lakers'tan kadroyu geliştirmelerini istediklerini aktardı.



Lakers'ın, JJ Redick yönetimindeki kadroya önümüzdeki birkaç yıla uygun oyuncular için takas edilebilir birinci tur seçimlerini kullanmaya açık olduğu bildirilmişti. Lakers'ın bu süreçte bir pivot ve forvet oyuncu hedeflediği düşünülüyor.



Lakers daha önce Dorian Finney-Smith için takas yapmış olsa da, 31 yaşındaki oyuncu halen takımda ritmini bulmakta zorlanıyor.



