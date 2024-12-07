LeBron James'in 'triple-double'ı Lakers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in "triple-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'a uzatmada 134-132 yenildi.



NBA'de 7 maç oynandı. Lakers, deplasmanda Hawks'a 2 sayı farkla mağlup oldu.



Lakers'ta LeBron James, 39 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 38 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle oynadı.



Atlanta Hawks'ta Trae Young 31 sayı ve 20 asist ile "double-double" yaparken, De Andre Hunter ise galibiyete 26 sayıyla katkı verdi.



Hawks, üst üste 6. galibiyetini elde etti.



- Celtics'te Tatum'dan 34 sayı



Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 111-105 yenerek son 11 maçta 10. galibiyetini elde etti.



Celtics'te Jayson Tatum, 34 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaparken, Jaylen Brown ise 25 sayı kaydetti.



Bucks'ta Damian Lillard'ın 31 sayısı, Giannis Antetokounmpo'nun da 30 sayı ve 11 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı.



Sonuçlar:



Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 102-94



Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers: 134-132 (uzatmalarda)



Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-105



Chicago Bulls-Indiana Pacers: 123-132



San Antonio Spurs-Sacramento Kings: 113-140



Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 90-107



Portland Trail Blazers-Utah Jazz: 99-141



