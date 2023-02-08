Oyuncu Sayı Yıl Maç İsabetli şut Denediği şut İsabet oranı 1 LeBron James 38 bin 390 2003-hala oynuyor 1410 14 bin 53 27 bin 829 Yüzde 50,5 2 Kerim Abdülcabbar 38 bin 387 1969-1989 1560 15 bin 837 28 bin 307 Yüzde 55,9 3 Karl Malone 36 bin 928 1985-2004 1476 13 bin 528 26 bin 210 Yüzde 51,6 4 Kobe Bryant 33 bin 643 1996-2016 1346 11 bin 719 26 bin 200 Yüzde 44,7 5 Michael Jordan 32 bin 292 1984-2003 1072 12 bin 192 24 bin 537 Yüzde 49,7 6 Dirk Nowitzki 31 bin 560 1998-2019 1522 11 bin 169 23 bin 734 Yüzde 47,1 7 Wilt Chamberlain 31 bin 419 1959-1973 1045 12 bin 681 23 bin 497 Yüzde 54

- 38'lik delikanlı James

- NBA'in en iyisi LeBron mu?

NBA'e adım attığı 2003-2004 sezonundan beri 4 şampiyonluk yaşayan (2012, 2013, 2016, 2020), 4'er kez normal sezonun (2009, 2010, 2012, 2013) ve final serisinin (2012, 2013, 2016, 2020) en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü alan James, ilklere imza atmaya devam ediyor.Play-off'larda ve toplamda (normal sezon+play-off) en fazla sayı atan NBA oyuncusu rekorlarının sahibi James, Kerim Abdülcabbar'ın 38 bin 387 sayıyla normal sezon rekorunu da kırdı.Üstün fiziğinin yanı sıra 2,06 metrelik boyuna rağmen sahip olduğu saha vizyonu ve top hakimiyeti sayesinde rakip savunmaları zorlayan James, Oklahoma City Thunder maçında attığı 38 sayıyla rekoru, 38 bin 390 sayıya çıkardı.Abdülcabbar, takvimler 5 Nisan 1984'ü gösterirken 31 bin 422 sayıya ulaşarak rekoru Wilt Chamberlain'den almış ve basketbolu bırakıncaya kadar ilerletmişti. Bundan 39 yıl sonraysa James unvanın yeni sahibi oldu.NBA normal sezon kariyerinde 30 bin sayı barajını geçen 7 isim şöyle:Şimdiden basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ve 38 yaşına gelmesine rağmen yavaşlamaya niyeti olmayan LeBron James, kariyeri boyunca birçok rekora imza attı."Kral" lakaplı basketbolcunun başarısının arkasındaki belki de en önemli etken, çalışma disiplini ve beslenme düzeni sayesinde NBA'de geçirdiği 20 yılda ciddi sakatlıklardan kaçınabilmesi oldu.En yüksek sayı ortalaması 31,4'e 2005-2006 sezonunda, kariyerindeki tek sayı krallığına ise maç başına 30 sayı attığı 2007-2008 sezonunda ulaşan James, çok yönlü oyunuyla diğer basketbolculardan ayrıldı.20 yaşındayken 2000 sayı, 500 ribaunt, 500 asist barajlarını aşarak bir NBA sezonunda bunu başaran en genç oyuncu olan James, aynı istatistiği 33 yaşında da tekrarlayarak bu alandaki en yaşlı oyuncu rekorunu da kırdı.Kariyeri boyunca 2000 sayı, 500 ribaunt, 500 asist barajlarını 8 sezonda geçen James, Oscar Robertson'ın (6 kez) önünde bu konudaki listenin de zirvesinde yer alıyor.Normal sezon kariyerinde 30 bin sayı, 10 bin ribaunt, 10 bin asist barajlarını geçen tek NBA oyuncusu olarak tarihe geçen James, sayı istatistiğinden bağımsız 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajlarını geçen tek oyuncu olma özelliğini de taşıyor. James dışında 9000'er ribaunt ve asist sınırına ulaşan başka isim bulunmuyor.2023'te 19. kez NBA All-Star maçı kadrosuna seçilen James, bu alandaki rekoru Abdülcabbar ile paylaşıyor.James, play-off'larda en fazla karşılaşma oynayan (266) ve en fazla maç kazanan (174) oyuncu unvanlarını da elinde tutuyor.Cleveland Cavaliers'ın 2016'da tarihinin tek şampiyonluğuna ulaşmasında başrolü üstlenen James, seriyi 208 sayı, 79 ribaunt, 62 asist, 18 top çalma, 16 blokla tamamlayarak bir NBA finali boyunca 5 istatistikte de tüm oyunculardan daha yüksek sayıya ulaşan tek isim oldu.Miami Heat (2012, 2013), Cleveland Cavaliers (2016), Los Angeles Lakers (2020) formalarıyla 4 şampiyonluk kazanan James, final serisinin MVP'si ödülünü 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu olarak da kayıtlara geçti.James'in, Abdülcabbar'ın 39 yıldır sahibi olduğu normal sezonun en skoreri unvanını da ele geçirmesiyle "NBA tarihinin en iyi oyuncusu" tartışmaları da alevlendi.Jerry West, Kobe Bryant, Larry Bird, Shaquille O'Neal, Oscar Robertson, Tim Duncan. Hepsi de NBA için büyük anlam ifade eden basketbolcular. Fakat rakamlar devreye girdiğinde Michael Jordan, Magic Johnson, Kerim Abdülcabbar, Wilt Chamberlain ve Bill Russell, ligin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu tahtı için öne çıkıyor.1950'lerin sonundan 1970'e kadar şampiyonluklara ambargo koyan Boston Celtics'e liderlik eden ve etkili savunmasıyla tanınan Bill Russell, 11 kupayla en fazla NBA şampiyonluğu yaşayan oyuncu unvanını elinde tutuyor.Boy avantajı ve kuvvetiyle 1959-1973 yılları arasında rakiplerine karşı ezici bir üstünlük kuran Wilt Chamberlain, belki de bir daha geçilemeyecek istatistiklere imza attı. 1961-1962 sezonunu 50,4 sayı ortalamasıyla tamamlayan Chamberlain, bir maçta en fazla sayı atan (100) ve bir maçta en fazla ribaunt alan (55) oyuncu dahil birçok NBA rekorunun sahibi.NBA literatürüne "skyhook" olarak giren, belki de basketbolun savunulması en zor şutu olan çengel atışının sahibi Kerim Abdülcabbar'ın, 6 NBA şampiyonluğu bulunuyor. Kariyerine 1969'da başlayan Abdülcabbar, 6 ödülle de en fazla normal sezonun MVP'si seçilen oyuncu unvanını taşıyor.1980'lerde Celtics'ten Larry Bird ile girdiği rekabetle bilinen, Lakers formasıyla 5 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Earvin Johnson'a, forvet fiziğine sahip bir oyun kurucu olarak yaptıklarından dolayı "Magic" (sihir) lakabı takıldı. Lakers'ın "Showtime" (gösteri zamanı) adı verilen efsane kadrosunun üyesi Magic Johnson'ın benzeri görülmemiş asistleri, bugün bile jenerikleri süslüyor.Ve Majesteleri... Lige adım attığı 1984'ten itibaren yaptığı spektaküler hareketlerden ötürü "Air Jordan" olarak bilinen Michael Jordan, kazandığı şampiyonluklar ve ödüller kadar eşine az rastlanan kazanma hırsıyla da hatırlanıyor.6 ödülle en fazla final serisinin MVP'si seçilen oyuncu olan Jordan, NBA'in ulusal bir ligden küresel boyutta takip edilen bir organizasyona dönüşmesinde başrolü üstlendi. Jordan ayrıca sayı kralı unvanını en fazla kazanan (10), normal sezon (30,12) ve play-off'larda (33,4) en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu rekorlarını da elinde tutuyor.Birçok basketbol yorumcusu ve basketbolsever ise "NBA'in en iyisi kim?" sorusuna, LeBron James yanıtını veriyor. James, son rekoruyla tartışmalarda kendisinin adını savunanlara da yeni bir argüman vermiş oldu.Farklı yorumların yapıldığı "NBA tarihinin en iyisi" tartışmasında öne çıkan 6 ismin kariyerlerindeki bazı istatistikleri şöyle:NBA şampiyonu: 4 kez (2012, 2013, 2016, 2020)Normal sezonun MVP'si: 4 (2009, 2010, 2012, 2013)Final serisinin MVP'si: 4 (2012, 2013, 2016, 2020)Final serisinin MVP'si ödülünü 3 farklı takımla kazanan tek oyuncu: Miami Heat (2012, 2013), Cleveland Cavaliers (2016), Los Angeles Lakers (2020)NBA All-Star maçı kadrosuna en fazla seçilen oyuncu: 19 (Kerim Abdülcabbar ile rekoru paylaşıyor)Sayı kralı: 2008Normal sezonda en fazla sayı atan oyuncu: 38 bin 390Play-off'larda en fazla sayı atan oyuncu: 7 bin 631Normal sezon ve play-off'lar toplamında en fazla sayı atan oyuncu: 46 bin 21Normal sezon kariyerinde 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajlarını geçen tek oyuncuPlay-off'larda en fazla maç kazanan oyuncu: 174NBA şampiyonu: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)Normal sezonun MVP'si: 5 (1988, 1991, 1992, 1996, 1998)Final serisinin MVP'si ödülünü en fazla kazanan oyuncu: 6 (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)NBA All-Star maçı kadrosuna seçilme: 14Sayı kralı unvanını en fazla kazanan oyuncu: 10 (1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998)Normal sezon sayı ortalaması en yüksek oyuncu: 30,12Play-off'larda sayı ortalaması en yüksek oyuncu: 33,4Kariyeri boyunca 30 sayı barajını en fazla geçen oyuncu: 673 (562'si normal sezon, 109'u play-off, 2'si all-star maçlarında)Bir play-off maçında en fazla sayı atan oyuncu: 63 (1986'da)NBA şampiyonu: 5 (1980, 1982, 1985, 1987, 1988)Normal sezonun MVP'si: 3 (1987, 1989, 1990)Final serisinin MVP'si: 3 (1980, 1982, 1987)Final serisinin MVP'si ödülünü çaylak sezonunda kazanan tek oyuncu (1980)NBA All-Star maçı kadrosuna seçilme: 12Normal sezon asist ortalaması en yüksek oyuncu: 11,2Play-off'larda en fazla asist yapan oyuncu: 2 bin 346Play-off'larda asist ortalaması en yüksek oyuncu: 12,3Bir play-off maçında en fazla asist yapan oyuncu: 24 (John Stockton ile rekoru paylaşıyor)Play-off'larda en fazla "triple double" yapan oyuncu: 30NBA şampiyonu: 6 (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988)Normal sezonun MVP'si ödülünü en fazla kazanan oyuncu: 6 (1971, 1972, 1974, 1976, 1977, 1980)Final serisinin MVP'si: 2 (1971, 1985)NBA All-Star maçı kadrosuna en fazla seçilen oyuncu: 19 (LeBron James ile rekoru paylaşıyor)Sayı kralı: 1971, 1972Normal sezonda en fazla maç kazanan oyuncu: 1074NBA şampiyonu: 2 (1967, 1972)Normal sezonun MVP'si: 4 (1960, 1966, 1967, 1968)Final serisinin MVP'si: 1972NBA All-Star maçı kadrosuna seçilme: 13Sayı kralı: 7 (1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966)Ribaunt kralı unvanını en fazla kazanan oyuncu: 11 (1960, 1961, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973)Normal sezonda en fazla ribaunt alan oyuncu: 23 bin 924Normal sezon ribaunt ortalaması en yüksek oyuncu: 22,9Bir normal sezonda en yüksek sayı ortalamasına sahip oyuncu: 50,4 (1961-1962)Bir normal sezonda en yüksek ribaunt ortalamasına sahip oyuncu: 27,2 (1960-1961)Bir maçta en fazla sayı atan oyuncu: 100 (1962'de)Bir maçta en fazla ribaunt alan oyuncu: 55 (1960)Bir play-off maçında en fazla ribaunt alan oyuncu: 41 (1967)En fazla NBA şampiyonluğu yaşayan oyuncu: 11 (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969)Normal sezonun MVP'si: 5 (1958, 1961, 1962, 1963, 1965)NBA All-Star maçı kadrosuna seçilme: 12Play-off'larda en fazla ribaunt alan oyuncu: 4 bin 104Play-off'larda ribaunt ortalaması en yüksek oyuncu: 24,9NOT: Julius Erving, 30 bin 26 sayısının 11 bin 662'sini Amerikan Basketbol Birliğinin (ABA) liginde attığı için normal sezonda 30 bin sayı barajını geçen isimler listesine alınmamıştır.NOT-2: Final serisinin MVP'si ödülü 1969'dan bu yana verilmektedir.NOT-3: NBA tarihinin en iyisi tartışmasında öne çıkan 6 isim, oynadıkları döneme göre geçmişe doğru sıralanmıştır.