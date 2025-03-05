Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James, NBA tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. James, normal sezon ve playoff toplamında 50 bin sayı barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.



40 yaşındaki yıldız, geride bıraktığımız gece New Orleans Pelicans karşısında oynanan ve Lakers'ın 136-116 kazandığı mücadelede ilk çeyrekte attığı üç sayılık basketle bu tarihi başarıya ulaştı. Karşılaşmaya 49.999 sayı ile başlayan James, maçı 34 sayıyla tamamlayarak toplamda 50.033 sayıya ulaştı.



Lakers'ta Luka Doncic, 30 sayı, 15 asist ve 8 ribaundla etkili bir performans sergilerken, Jaxson Hayes de 19 sayı ve 10 ribaundla double-double yaptı.



Pelicans cephesinde ise beş oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, takımın en skorer ismi 37 sayı ve 6 asistle Zion Williamson oldu. Trey Murphy ise maçı 19 sayıyla tamamladı.



LeBron James, bu başarısıyla toplam sayı listesinde zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. NBA efsanelerinden Kareem Abdul-Jabbar, 44.149 sayıyla ikinci sırada yer alırken, en yakın aktif oyuncu ise Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant (35.225) olarak öne çıkıyor.



Ayrıca James, normal sezonda 41.871 ve playofflarda 8.162 sayı kaydederek her iki kategoride de NBA tarihinin en skorer oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor.



Öte yandan, James daha önce Play-In Turnuvası ve NBA Kupası maçları da dahil edildiğinde 50 bin sayı barajını geçmişti. Ancak NBA, bu organizasyonlarda atılan sayıları resmi istatistiklere dahil etmiyor.



Gecenin diğer sonuçları:



Rockets 102-115 Pacers

Raptors 114-113 Magic

Bucks 127-121 Hawks

Warriors 114-102 Knicks

Cavaliers 139-117 Bulls

76ers 112-126 Timberwolves

Nets 113-127 Spurs

Clippers 117-119 Suns



