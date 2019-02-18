LeBron: "Halen oynayacak uzun yıllarım var"

LeBron James, gelecekte bir NBA takımı satın alacağına dair yorumuyla ilgili konuştu.
LeBron'un ifadeleri şöyleydi: "Bana bir soru soruldu ... o anda nasıl hissettiysem onu cevapladım, istersem bir takıma sahip olabileceğime ya da bir basketbol takımının parçası olabileceğime inanıyorum. Oyun hakkında çok fazla bilgi sahibi olduğumu bildiğim için, kariyerim bittiğinde oyundan uzaklaşmak istemiyorum. Doğru bir uyum yakalamak lazım. Doğru şehri bulmak lazım. Doğru bir durum olmalı yani. Bu benim hayalim gibi değil de, daha çok bir şeyler başarmak için bir umut ya da hırsım gibi."
LeBron, ayrıca halen oynamak için uzun yılları olduğunu da ekledi: "Oynayacak daha çok oyunum var. Çok zamanım var. Oyunu oynamak ve Lakers forması giymek için tonlarca yılım var. O noktaya ulaştığımızda, o yola bakacağız. Umuyorum ki burada oturup uzun süre oyuncu olarak soru cevaplarım."