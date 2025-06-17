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LeBron: "Dizim iyi, kampa kadar %100 iyileşirim"

NBA'de 23. sezonuna hazırlanan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sol dizindeki sakatlığın tamamen iyileşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

calendar 17 Haziran 2025 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron: 'Dizim iyi, kampa kadar %100 iyileşirim'
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NBA'de 23. sezonuna hazırlanan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sol dizindeki sakatlığın tamamen iyileşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

40 yaşındaki James, Associated Press'e verdiği röportajda, "Dizim şu an iyi hissediyor. Eylül sonunda başlayacak kamp dönemine kadar vücudumu mümkün olan en iyi hale getirmek istiyorum," dedi.

James, Nisan ayında Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan playoff serisinin beşinci maçında diz bağlarını burkmuştu. Amazon'un yeni reklam filmi "What's Next?" için yapılan tanıtım kapsamında konuşan yıldız oyuncu, hâlâ rekabet arzusuyla dolu olduğunu belirtti.


James, ailesinin özellikle de eşi Savannah ve üç çocuğunun desteği sayesinde bu seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi. Büyük oğlu Bronny ile aynı takımda oynama fırsatı, Bryce'ın Arizona Üniversitesi'ndeki üniversite yolculuğu ve küçük kızı Zhuri'nin voleybol tutkusu, onu motive eden önemli unsurlar arasında.

Gelecek sezon için 56.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan James, çocuklarının kendisine asla "emekli ol" baskısı yapmadığını da ifade etti:

"Onlar bana, 'Baba bu senin hayalin, devam et' diyorlar. Bu tür destekle hareket etmek çok daha kolay."

Geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamalarıyla All-NBA seçilen James, emeklilik düşüncelerinin aklından geçtiğini kabul etti:

"Bu yolculuğun bu noktasında insan ister istemez bitişin ne zaman geleceğini düşünmeye başlıyor. Ama henüz kendime bir tarih belirlemedim. Bedenim ve ailem ne diyor, ona göre karar vereceğim."


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