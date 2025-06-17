NBA'de 23. sezonuna hazırlanan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sol dizindeki sakatlığın tamamen iyileşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.40 yaşındaki James, Associated Press'e verdiği röportajda,dedi.James, Nisan ayında Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan playoff serisinin beşinci maçında diz bağlarını burkmuştu. Amazon'un yeni reklam filmiiçin yapılan tanıtım kapsamında konuşan yıldız oyuncu, hâlâ rekabet arzusuyla dolu olduğunu belirtti.James, ailesinin özellikle de eşi Savannah ve üç çocuğunun desteği sayesinde bu seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi. Büyük oğlu Bronny ile aynı takımda oynama fırsatı, Bryce'ın Arizona Üniversitesi'ndeki üniversite yolculuğu ve küçük kızı Zhuri'nin voleybol tutkusu, onu motive eden önemli unsurlar arasında.Gelecek sezon için 56.2 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunan James, çocuklarının kendisine asla "emekli ol" baskısı yapmadığını da ifade etti:Geçtiğimiz sezon 24.4 sayı, 8.2 asist ve 7.8 ribaund ortalamalarıyla All-NBA seçilen James, emeklilik düşüncelerinin aklından geçtiğini kabul etti: