Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve eski MVP Steve Nash, Sacramento Kings guardı Dennis Schröder'ın uluslararası kariyerini överek, elde ettiği başarıların onu FIBA Hall of Fame'e taşıyabileceğini söyledi.EuroBasket 2025'te sergilediği performansla büyük övgü toplayan Schröder, NBA efsaneleri Nash ve James'ten yüksek takdir aldı.İkili, Schröder'in uluslararası arenadaki başarılarının ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.Nash, Mind the Game podcast'indeifadelerini kullandı.LeBron da aynı görüşü paylaştı; Schröder'in çalışma disiplini, istikrarı ve hem NBA'de hem uluslararası turnuvalarda yüksek seviyede performans göstermesini vurguladı:Nash, Schröder'in etkisinin sadece NBA kariyetiyle sınırlı olmadığını da ekledi:LeBron da uluslararası basketbolun önemini vurguladı:Schröder, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yı şampiyonluğa taşıyarak Türkiye karşısında 16 sayı, 12 asist ve 3 ribaund kaydetti. Turnuvayı 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP ödülünü kazandı.Schröder'in uluslararası kariyeri giderek büyüyor. Almanya Milli Takımı ile elde ettiği en önemli başarılar arasında şunlar yer alıyor: