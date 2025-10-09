09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-054'
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

LeBron: "Dennis Schröder, Hall of Fame'e girerse şaşırmam"

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve eski MVP Steve Nash, Sacramento Kings guardı Dennis Schröder'ın uluslararası kariyerini överek, elde ettiği başarıların onu FIBA Hall of Fame'e taşıyabileceğini söyledi.

calendar 09 Ekim 2025 15:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron: 'Dennis Schröder, Hall of Fame'e girerse şaşırmam'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve eski MVP Steve Nash, Sacramento Kings guardı Dennis Schröder'ın uluslararası kariyerini överek, elde ettiği başarıların onu FIBA Hall of Fame'e taşıyabileceğini söyledi.

EuroBasket 2025'te sergilediği performansla büyük övgü toplayan Schröder, NBA efsaneleri Nash ve James'ten yüksek takdir aldı.

İkili, Schröder'in uluslararası arenadaki başarılarının ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.


Nash, Mind the Game podcast'inde "O bir Hall of Famer. düşündüğünde. Dünya Şampiyonası'nın neredeyse MVP'siydi, EuroBasket'in MVP'si oldu, Olimpiyatlarda finalist veya yarı finalist. Bu bir FIBA Hall of Famer değil mi? Ne düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.

LeBron da aynı görüşü paylaştı; Schröder'in çalışma disiplini, istikrarı ve hem NBA'de hem uluslararası turnuvalarda yüksek seviyede performans göstermesini vurguladı:
"Bu yaz EuroBasket'ten sonra istatistiklerine ve başarılarına baktım. Eğer Hall of Fame'e girerse, 'vay canına, inanılmaz!' falan demem. Çünkü şaşırmam."

Nash, Schröder'in etkisinin sadece NBA kariyetiyle sınırlı olmadığını da ekledi:
"Bazı oyuncular kolejdeki ya da lise kariyerleriyle bile giriyor. Schröder harika bir NBA oyuncusu ama All-Star olmadı. Fakat bazı geceler o seviyede oynadığını görebiliyorsun. Uluslararası oyunda kurduğu hakimiyet ise mirasının çok önemli bir parçası."

LeBron da uluslararası basketbolun önemini vurguladı:
"Uluslararası oyun, basketbolun genel yapısının büyük bir parçası. Schröder gibi oyuncuların yurt dışında başardıkları şeyler, basketbol tarihinin bütününü oluşturuyor."

Schröder, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yı şampiyonluğa taşıyarak Türkiye karşısında 16 sayı, 12 asist ve 3 ribaund kaydetti. Turnuvayı 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP ödülünü kazandı.

Schröder'in uluslararası kariyeri giderek büyüyor. Almanya Milli Takımı ile elde ettiği en önemli başarılar arasında şunlar yer alıyor:

2023 FIBA Dünya Kupası altın madalyası (Finals MVP seçildi)

EuroBasket 2022 bronz madalyası

2024 Paris Olimpiyatları All-Star Beşine seçilmesi (Almanya dördüncü oldu)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.