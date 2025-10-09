Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James ve eski MVP Steve Nash, Sacramento Kings guardı Dennis Schröder'ın uluslararası kariyerini överek, elde ettiği başarıların onu FIBA Hall of Fame'e taşıyabileceğini söyledi.
EuroBasket 2025'te sergilediği performansla büyük övgü toplayan Schröder, NBA efsaneleri Nash ve James'ten yüksek takdir aldı.
İkili, Schröder'in uluslararası arenadaki başarılarının ciddiyetle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Nash, Mind the Game podcast'inde "O bir Hall of Famer. düşündüğünde. Dünya Şampiyonası'nın neredeyse MVP'siydi, EuroBasket'in MVP'si oldu, Olimpiyatlarda finalist veya yarı finalist. Bu bir FIBA Hall of Famer değil mi? Ne düşünüyorsun?" ifadelerini kullandı.
LeBron da aynı görüşü paylaştı; Schröder'in çalışma disiplini, istikrarı ve hem NBA'de hem uluslararası turnuvalarda yüksek seviyede performans göstermesini vurguladı:
"Bu yaz EuroBasket'ten sonra istatistiklerine ve başarılarına baktım. Eğer Hall of Fame'e girerse, 'vay canına, inanılmaz!' falan demem. Çünkü şaşırmam."
Nash, Schröder'in etkisinin sadece NBA kariyetiyle sınırlı olmadığını da ekledi:
"Bazı oyuncular kolejdeki ya da lise kariyerleriyle bile giriyor. Schröder harika bir NBA oyuncusu ama All-Star olmadı. Fakat bazı geceler o seviyede oynadığını görebiliyorsun. Uluslararası oyunda kurduğu hakimiyet ise mirasının çok önemli bir parçası."
LeBron da uluslararası basketbolun önemini vurguladı:
"Uluslararası oyun, basketbolun genel yapısının büyük bir parçası. Schröder gibi oyuncuların yurt dışında başardıkları şeyler, basketbol tarihinin bütününü oluşturuyor."
Schröder, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yı şampiyonluğa taşıyarak Türkiye karşısında 16 sayı, 12 asist ve 3 ribaund kaydetti. Turnuvayı 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla tamamlayarak MVP ödülünü kazandı.
Schröder'in uluslararası kariyeri giderek büyüyor. Almanya Milli Takımı ile elde ettiği en önemli başarılar arasında şunlar yer alıyor:
2023 FIBA Dünya Kupası altın madalyası (Finals MVP seçildi)
EuroBasket 2022 bronz madalyası
2024 Paris Olimpiyatları All-Star Beşine seçilmesi (Almanya dördüncü oldu)
