09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
19:00
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
21:45
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
21:45
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
21:45
09 Ekim
Malta-Hollanda
21:45
09 Ekim
Avusturya-San Marino
21:45
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
21:45
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
21:45
09 Ekim
Burundi-Kenya
16:00
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
19:00
09 Ekim
Liberya-Namibya
19:00
09 Ekim
Mozambik-Gine
19:00
09 Ekim
Bostvana-Uganda
19:00
09 Ekim
Somali-Cezayir
19:00

Leandro Trossard'tan flaş transfer itirafı!

Arsenal'in Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, yaz transfer döneminde adının birçok kulüple anılmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, yaz transfer döneminde adının Roma başta olmak üzere birçok kulüple anılmasının ardından sessizliğini bozdu.

"AYRILMAK BENİM İÇİN GERÇEK BİR SEÇENEK OLMADI"

30 yaşındaki hücum oyuncusu, Arsenal'den ayrılmanın aklında bile olmadığını belirtti:



"Ayrılmak benim için hiç gerçek bir seçenek olmadı. Burada kendimi mutlu hissediyorum ve projeye inanıyorum."

Trossard, yaz boyunca Borussia Dortmund, Bayern Münih, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin radarına girmişti. Ancak Arsenal yönetimi, Roma'nın ilgisini reddettikten sonra oyuncuyla yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.

YENİ KONTRAT

Belçikalı futbolcunun sözleşmesi zaten Haziran 2027'ye kadar geçerliydi. Yeni anlaşma bu tarihi uzatmadı, ancak Trossard'ın maaşı önemli ölçüde artırıldı.

Teknik direktör Mikel Arteta, bu kararı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu, onun Arsenal kariyerinde şu ana kadar yaptıklarının bir takdiri. Takım için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
