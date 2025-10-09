Leandro Trossard'tan flaş transfer itirafı!

Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard, yaz transfer döneminde adının Roma başta olmak üzere birçok kulüple anılmasının ardından sessizliğini bozdu.



"AYRILMAK BENİM İÇİN GERÇEK BİR SEÇENEK OLMADI"



30 yaşındaki hücum oyuncusu, Arsenal'den ayrılmanın aklında bile olmadığını belirtti:

Trossard, yaz boyunca Borussia Dortmund, Bayern Münih, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi kulüplerin radarına girmişti. Ancak Arsenal yönetimi, Roma'nın ilgisini reddettikten sonra oyuncuyla yeni bir kontrat üzerinde anlaşmaya vardı.Belçikalı futbolcunun sözleşmesi zaten Haziran 2027'ye kadar geçerliydi. Yeni anlaşma bu tarihi uzatmadı, ancak Trossard'ın maaşı önemli ölçüde artırıldı.Teknik direktör Mikel Arteta, bu kararı şu sözlerle değerlendirdi: