Lazio, Tijanni Noslin'in golleriyle turladı

İtalya Kupası son 16 turu maçında Lazio, sahasında Napoli'yi 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio, Tijanni Noslin'in golleriyle turladı
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06 Aralık 2024 00:51
İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Lazio, Napoli'yi konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 32, 41 ve 50'de Tijanni Noslin kaydetti. Napoli'nin tek golünü 36'da Giovanni Simeone attı.

Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galbiyetin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.
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