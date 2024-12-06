Lazio, Tijanni Noslin'in golleriyle turladı

İtalya Kupası son 16 turu karşılaşmasında Lazio, Napoli'yi konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 32, 41 ve 50'de Tijanni Noslin kaydetti. Napoli'nin tek golünü 36'da Giovanni Simeone attı.
Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galbiyetin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 32, 41 ve 50'de Tijanni Noslin kaydetti. Napoli'nin tek golünü 36'da Giovanni Simeone attı.
Marco Baroni'nin ekibi Lazio, bu galbiyetin ardından adını çeyrek finale yazdırdı.