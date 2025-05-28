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Lazio, Maurizio Sarri'yi geri istiyor

İtalya Serie A' ekiplerinden Lazio, geçen sezon yollarını ayırdığı Maurizio Sarri'ye resmi teklif yaptı.

calendar 28 Mayıs 2025 17:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2025 17:48
Haber: Sporx.com dış haberler
Lazio, Maurizio Sarri'yi geri istiyor
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İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör değişikliği gündemde.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, başkent temsilcisi, eski teknik direktörü Maurizio Sarri'yi yeniden takımın başına getirmek için çalışmalara başladı.

NAPOLI'NİN TEKLİFİ

Lazio yönetimi, Marco Baroni ile yolları ayırma kararı aldı. Bu ayrılığın ardından harekete geçen kulüp başkanı Claudio Lotito, Sarri'nin dönüşü için düğmeye bastı. İtalyan teknik adama yıllık net 2.8 milyon euro kazanacağı iki yıllık bir sözleşme önerildiği belirtiliyor.

TEMASLAR SÜRÜYOR

Taraflar arasındaki temaslar sürerken, Sarri'nin yeniden Lazio'nun başına geçmesi ihtimali giderek güçleniyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

2021-2023 yılları arasında da Lazio'yu çalıştıran deneyimli teknik direktör, kulüple UEFA Avrupa Ligi'nde ve Serie A'da dikkat çeken sonuçlar elde etmişti.

Lazio cephesinden resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gelmesi bekleniyor.


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