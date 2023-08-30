Lazio, Marsilya'dan Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katıyor.



Fransız futbolcu, sağlık kontrolleri için İtalya'ya gitti. Guendouzi, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Lazio ile resmi sözleşme imzalayacak.



Lazio, 24 yaşındaki futbolcu için Marsilya'ya 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek.



Lazio ve Marsilya arasında yapılan anlaşmada 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi de yer alıyor. Marsilya, Guendouzi'nin sonraki satışından da yüzde 10 pay alacak.



