Indiana Pacers, efsanevi oyuncu ve eski koçu Larry Bird'ün, takıma danışmanlık görevi için resmi olarak geri döndüğünü duyurdu.



Pacers, Twitter'dan yaptığı duyuruda Bird'ün takıma rehberlik etmek adına geri döndüğünü açıkladı.



Boston Celtics'in ikonik ismi Bird, oyuncu olarak kariyeri sona erdikten sonra memleketi Indiana'nın takımı Pacers'ta başantrenörlük görevini üstlenmiş ve ekibini 1999-00 sezonundaki NBA Finalleri serisi de da dahil olmak üzere üç sezon arka arkaya playofflara taşımıştı.



Bird, şampiyonluk aşamasına ulaşan Pacers'a liderlik ettikten sonra görevinden ayrılmış, ancak üç yıl sonra takım başkanı olarak geri dönmüştü ve bu süreçte, 2011-12 sezonunda Yılın Yöneticisi ödülünü de kazanarak takımla olan bağlarını güçlendirmişti.



Celtics efsanesi 2017'de tekrar istifa etse de, takımda danışman olarak rolünü sürdürmüştü.



