Lamine Diack, Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Nantes forması giyen Lamine Diack'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Lamine Diack, Süper Lig'e geri döndü
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30 Temmuz 2024 16:32
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Fransa'nın Nantes kulübünde forma giyen 23 yaşındaki Senegalli orta saha Lamine Diack'ı 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Hatayspor'un Lamine Diack'ı satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Kendisini 1 yıllığına Hatayspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan Diack'ın imza töreninde Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak da yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Lamine Diack! Daha önce FC Nantes ve Ankaragücü kulüplerinde forma giyen orta saha oyuncusu Lamine Diack ile satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme imzaladık. İmza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak Katıldı. Lamine Diack'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 

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