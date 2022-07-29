Lameck Banda için Beşiktaş'tan resmi teklif!

Beşiktaş'ın, İsrail ekibi Maccabi Petah Tikva'da forma giyen Lameck Banda için resmi teklif yaptığı ortaya çıktı.



"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIK"



Zambiyalı hücum oyuncusunun menajeri Nir Karin, "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık ama kabul etmedik. Lameck için Fransa, Rusya, Belçika ve İsviçre'den de teklifler var. Lameck için en iyi hamleyi değerlendiriyoruz. Bir karar verdikten sonra yeni bir açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.



Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Banda'nın, Maccabi Petah Tikva ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz sezon İsrail ekibinde 34 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, 9 kez fileleri havalandırdı.



BAŞAKŞEHİR'DE ANTRENMANA ÇIKTI



Lameck Banda, 2018 yılında Medipol Başakşehir ile deneme antrenmanlarına çıkmıştı.





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