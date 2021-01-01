LaMarcus Aldridge NBA'e dönüyor, Nets'e katılmaya yakın!

Bu yılın başlarında emekli olan eski All-Star oyuncu LaMarcus Aldridge'in NBA'e geri döneceği ve eski takımı Brooklyn Nets'in kendisini kadroya katmak için en önde gelen aday olduğu bildirildi.



Aldridge, geçtiğimiz Nisan ayında kalp ritmi bozukluğu sebebiyle beklenmedik bir şekilde emekliye ayrılmıştı. Ancak The Athletic'den Shams Charania'ya göre, kariyerinde yedi kez All-Star seçilmiş oyuncu NBA kariyerine devam etmek için tıbbi olarak izin almış bulunuyor.



Haziran ayında oyundan uzaklaştığından beri depresyonda olduğunu belirtmiş olan Aldridge, San Antonio Spurs tarafından serbest bırakıldıktan sonra Nets için yalnızca beş maç oynamıştı.



36 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunda forma giydiği 26 maçta 13.5 sayı ve 4.5 ribaund ortalamaları kaydetmişti.



