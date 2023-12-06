NBA'de Sezon İçi Turnuvası heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



BUCKS 146-122 KNICKS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde New York Knicks'i 146-122 mağlup etti.



Bu galibiyetle Bucks, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde Indiana Pacers'ın rakibi olmaya hak kazandı.



Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 10 asist, 8 ribaund ve 3 top çalmayla Bucks'ın en etkili oyuncusuydu. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist ve 3 ribaundla oynarken, Khris Middleton 14 sayı, 7 asist ve 4 ribaundla, Malik Beasley 18 sayı ve 3 ribaundla, Bobby Portis ise benchten 13 sayı, 4 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.



Julius Randle, Knicks'e 41 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle liderlik etse de çabaları yeterli olmadı. Jalen Brunson 24 sayı, 6 asist ve 3 ribaundla oynarken, RJ Barrett 23 sayı ve 8 ribaundla oynadı. Josh Hart ise 11 sayıyla benchten çift haneli skor üreten tek Knicks oyuncusu oldu.



LAKERS 106-103 SUNS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da oynanan Sezon İçi Turnuvası çeyrek finalinde Phoenix Suns'ı 106-103 yendi.



Lakers bu galibiyetle, Sezon İçi Turnuvası yarı finallerinde New Orleans Pelicans'ın rakibi olacak.



LeBron James 31 sayı, 8 ribaund, 11 asist ve 5 top çalma performansıyla Lakers'ın en skorer ismiydi. Anthony Davis 27 sayı, 15 ribaund ve 2 blokla oynadı. Austin Reaves ise 20 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Suns cephesinde son saniyede maçı kazandırabilecek şutunda isabet bulamamış olan Kevin Durant ise, maçı 31 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle tamamladı. Devin Booker 21 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle oynarken, Grayson Allen 21 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.





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