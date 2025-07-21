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Lakers, Marcus Smart'ı kadrosuna kattı

Veteran NBA guardı Marcus Smart, Washington Wizards ile yaptığı sözleşme feshi sonrası Los Angeles Lakers ile iki yıllığı 11 milyon dolarlık bir anlaşma imzalıyor.

calendar 21 Temmuz 2025 10:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Marcus Smart'ı kadrosuna kattı
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Veteran NBA guardı Marcus Smart, Washington Wizards ile yaptığı sözleşme feshi sonrası Los Angeles Lakers ile iki yıllığı 11 milyon dolarlık bir anlaşma imzalıyor.

Sözleşmede, oyuncunun 2026–27 sezonunda serbest kalmasına olanak tanıyan bir oyuncu opsiyonu da bulunuyor.

Kaynaklara göre, Smart'ın Lakers'ı tercih etmesinde Luka Doncic'in doğrudan devreye girerek yaptığı kişisel çağrı etkili oldu. Doncic'in uzun süredir Smart'ın liderlik ve savunma yeteneklerine hayranlık duyduğu biliniyor.

2022'nin Yılın Savunmacısı ödülüne sahip olan Smart, kariyerinin ilk dokuz sezonunu Boston Celtics formasıyla geçirdi ve her sezon playoff'ta boy gösterdi. Sertliği, çok yönlü savunması ve soyunma odasındaki liderliğiyle Celtics'in son yıllardaki başarısının kilit isimlerinden biri oldu.


Ancak son iki sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yalnızca 54 maça çıkabildi. Buna rağmen, hem Phoenix Suns hem de Milwaukee Bucks gibi takımlar, Smart'ı kadrolarına katmak için yoğun çaba sarf etti.

Smart, yaz döneminde Wizards tarafından yapılan çok takımlı bir takasla alınmıştı. Ancak Washington, oyuncuya başka takımlarla görüşme izni verdi ve taraflar fesih konusunda anlaştı.

Lakers'ın Smart için kadroda yer açmak amacıyla, sözleşmesi Pazar günü tam olarak garantiye girecek olan Shake Milton'ı serbest bırakması bekleniyor.

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