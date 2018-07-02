"Kyrie ve Jimmy, birlikte oynamak istiyorlar" iddiası..

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Kyrie Irving ve Jimmy Butler'ın, bir iddiaya göre birlikte oynamak için bir yol bulmaya çalıştıkları açıklandı.Her ikisi de son yaz döneminde takasa açıkken bir arada isimleri geçmişti. Butler, draft gecesi Minnesota Timberwolves'a takaslanmış, Kyrie ise Ağustos ayında Boston Celtics'e gitmişti. Irving, Butler'a Bulls'dayken katılma konusunda ilgili olduğunu söylemişti.Bir iddia, Butler'ın bu yaz Wolves'la uzatma kontratı imzalamakla ilgilenmediği ve genç takım arkadaşlarından, özellikle de Karl-Anthony Towns'ın ilgisiz tutumundan bıktığı şeklinde.Hem Irving hem de Butler, 2019'da serbest oyuncular olacak.