Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, Instagram hesabından Los Angeles Lakers'a duygusal bir veda mesajı gönderdi.



Lakers geçtiğimiz Perşembe günü Kuzma'yı Wizards'a takas etti. Draft gecesi anlaşmasının ardından Kuzma, Lakers'a Instagram hesabından veda etti:



"Nereden başlasam? Lakeshow, beraber bir yolculuk geçirdik. Buraya henüz 21 yaşında geldiğimde, kollarınızı açarak beni LA topluluğuna kabul ettiniz!



Bu lige girdiğimde Robby (Rob Pelinka), Jeanie (Buss) ve Magic'e, (Johnson) burada tek yapmak istediğimin özel bir şeyin parçası olarak, o 17 şampiyonluk bayrağından birini almaya yardımcı olmak olduğunu söylemiştim ve bunu başardık da!



Buradaki serüvenimde hiçbir şey farklı olsun istemezdim, hepsi benim için ders niteliğindeydi. Los Angeles'ta, dünyanın en iyi oyuncularının bazılarından basketbol oyununu öğrendim ve artık kanatlanarak kendim olma vakti geldi.



Los Angeles'ı çok seviyorum ve ömür boyu bir Laker olacağım."



Kuzma, Lakers forması giydiği 276 maçta 15.2 sayı, 5.6 ribaund ve 1.9 asist ortalamaları yakalamıştı.



