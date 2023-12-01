Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, takımının bu sezon savunma tarafında yaşadığı sıkıntıları, "dur levhasını bile savunamadıklarını" benzetmesiyle özetledi.



Bu sezon oynadığı 18 maçta sadece üç galibiyet alarak kendisini zorlu bir konumda bulan Wizards ekibiyle ilgili Kuzma, takımın savunma tarafında yaşadığı sıkıntılar konusunda net konuştu:



"Dur levhasını bile savunamıyoruz. Aslında olay bu kadar. Herkes bize karşı istediğini yapıyor. Ve biz de bu durumu değiştirene kadar sonuç muhtemelen bu olacak."



An itibariyle maç başına 124,8 sayıyla ligde rakiplerinden en çok sayı yiyen takım konumunda olan Wizards, hücum tarafında ise 116,3 sayı ortalamasıyla ligde sekizinci sırada yer alıyor.





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