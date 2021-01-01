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Kuzma: "Arenas'a saygımdan, 0 numarayı giymedim"

Washington Wizards'ın yeni forveti Kyle Kuzma, takımın eski yıldızı Gilbert Arenas'a duyduğu saygıdan dolayı forma numarasını 0 yerine 33 olarak seçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards'ın yeni forveti Kyle Kuzma, takımın eski yıldızı Gilbert Arenas'a duyduğu saygıdan dolayı forma numarasını 0 yerine 33 olarak seçtiğini söyledi.

Los Angeles Lakers ile son dört sezonda 0 numarayı giymiş olan Kuzma, NBC Sports Washington'dan Chase Hughes'a, Wizards'a takasının ardından Arenas'ı onurlandırmak için 33 numaraya geçmeyi tercih ettiğini açıkladı:

"Gilbert Arenas'a saygımdan. Bu en önemli şeylerden biriydi. Washington Wizards'ı düşündüğünüzde, dürüst olmak gerekirse, benim neslimin aklına gelen ilk kişi Gilbert Arenas oluyor. Açıkçası, bu ayrıca yeni bir başlangıç yapmanın da büyük bir parçası oldu. Doğru şeyin bu olduğunu hissettim."

Washington'da sekiz sezon forma giyen Arenas, takım tarihinde 0 numarayı giyen tek oyuncuydu. 39 yaşındaki eski yıldız, geçtiğimiz sezon Russell Westbrook'a numarasını giyme lütfu vermiş olsa da, Russ 4 numarayı giymeyi tercih etmişti.


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