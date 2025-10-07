Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 ile geçti!

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı 3-1 yendi.

calendar 07 Ekim 2025 22:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 2. Grup ilk maçında Kuzeyboru, Beşiktaş'ı konuk etti.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Kuzeyboru 3-1 kazandı.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Melike Erol Özkan

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Lozo, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Tietianiec, Nilsu Şen, Czyrnianska)

Beşiktaş: Cansu Aydınoğulları, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Ceren Karagöl (Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Başcan, Buse Sonsırma Kayacan, Kullerkann)

Setler: 24-26, 25-19, 25-20, 25-16

Süre: 131 dakika

