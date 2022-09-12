TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezona Kahramanmaraşspor'u evinde 3-1 yenerek başlayan Kuşadasıspor, Armoni Alanya Kestelspor deplasmanında dağıldı. Yarıştaki iddialı rakiplerinden Kestelspor önünde varlık gösteremeyen siyah-beyazlı ekip, Alanya'dan 4-0'lık farklı mağlubiyetle ayrıldı.
YENİLGİ MORALLERİ BOZDU
Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadası'nda henüz ikinci haftada alınan ağır yenilgi moralleri bozdu. Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü gruptaki rakiplerinden Turgutluspor'a konuk olacak.
YENİLGİ MORALLERİ BOZDU
Bu sezon kurduğu iddialı kadroyla hedefini 2'nci Lig olarak belirleyen Kuşadası'nda henüz ikinci haftada alınan ağır yenilgi moralleri bozdu. Kuşadasıspor, Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda çarşamba günü gruptaki rakiplerinden Turgutluspor'a konuk olacak.
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