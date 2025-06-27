26 Haziran
Juventus-M.City
2-5
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
1-2
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
0-3
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
2-0
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!

Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte son 16 eşleşmeleri belli oldu.

calendar 27 Haziran 2025 08:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İlk defa FIFA tarafından bu yaz bu formatta düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması sona erdi. Grup aşamasının sona ermesiyle birlikte son 16 eşleşmeleri belli oldu. 

İşte son 16 turu eşleşmeleri:

Palmerias - Botafogo 28 Haziran 19.00

Benfica - Chelsea 28 Haziran 23.00

Inter - Fluminense 30 Haziran 22.00

Manchester City - Al Hilal 1 Temmuz 04.00

PSG - Inter Miami 29 Haziran 19.00

Flamengo - Bayern Münih 29 Haziran 23.00

Real Madrid - Juventus 1 Temmuz 22.00

Borussia Dortmund - Monterrey 2 Temmuz 04.00

>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.