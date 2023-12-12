Kulüpler Birliği'nden Halil Umut Meler için açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atması hakkında açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, "Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz." denildi.



İşte Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama;



"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan müessif saldırıyı Kulüpler Birliği olarak asla kabul edilemez buluyor ve kınıyoruz. Sporda şiddetin her türlüsünün, her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşısındayız. Şiddet olaylarının önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda bütün adımları atmaya futbol kulüpleri olarak hazır olduğumuzu da bütün paydaşlarımıza duyuruyoruz. Bu konuda başlatılacak tüm girişimlerin parçası olacağız.



Başta Halil Umut Meler olmak üzere, tüm hakem ve futbol camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU