Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'dan santrfor oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kubilay Kanatsızkuş, Çaykur Rizespor'da
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20 Ocak 2022 14:53
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'dan Kubilay Kanatsızkuş ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki hücum oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş için Çaykur Didi Stadında Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımı ile imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kubilay Kanatsızkuş, kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attı. Kubilay Kanatsızkuş'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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