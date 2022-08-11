UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Arabam.com Konyaspor ile Liechtenstein temsilcisi Vaduz karşı karşıya geldi. Konya MEDAŞ Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Vaduz 4-2'lik skorla kazandı.



Konyaspor, 18. dakikada Guilherme Sitya'nın penaltı golüyle öne geçti. Vaduz, bu gole 28. dakikada Gasser'in golüyle eşitliği sağladı. Savunmanın hatası sonrası 31. dakikada Sutter, konuk ekibi öne geçirdi.



Temsilcimiz, Vaduz kalesini abluka altına almışken 67. dakikada kontrataktan Tunahan Çiçek'in golüne engel olamadı. Vaduz, 88. dakikada Gasser'in ikinci golüyle farkı artırdı. Hadziahmetovic, 90+4. dakikada attığı frikik golüyle skoru belirledi.



1-1 biten ilk maçın ardından Konyaspor, bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.



İLHAN PALUT'TAN 5'Lİ ROTASYON



Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile yaptıkları maçta, Spor Toto Süper Lig'de son oynadıkları MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.



MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolculardan Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Soner Dikmen, Michalak ve Cikalleshi'yi yedek soyunduran Palut, bu oyuncuların yerine ise Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Paz, Muric ve Muhammet Demir'e görev verdi.



Konyaspor, Vaduz karşısına; Sehic, Cebrail Karayel, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz, Muric, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Bytyqi, Muhammet Demir ilk 11'i ile çıktı.



Konyasporlu taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi.



MANGIARRATI'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK



Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti ise İsviçre Challenge Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Bellinzona maçının kadrosunda 2 değişikliğe gitti.



Vaduz, Konyaspor karşısına; Büchel, Gasser, Isik, Iodice, Ulrich, Fosso, Gajic, Fehr, Tunahan Çiçek, Sasere, Sutter ilk 11'i ile çıktı.



Mangiarratti, Bellinzona maçında ilk 11'de yer alan Omerovic ve Djokic'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Fosso ve Sutter'i sahaya sürdü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



16. dakikada Hadziahmetovic'in ortasında topu önünde bulan Calvo'nun vuruşunda Fasso'nun çıkardığı topu önünde bulan Rahmanovic meşin yuvarlağı bekletmeden kaleye göndermek istedi. Bu oyuncunun şutunda Fasso topa elle müdahale etti. Hakem Guillermo Cuadra Fernandez penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada yeşil-beyazlı ekip öne geçti. Penaltı için topun başına geçen Guilherme'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Paz'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Büchel topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Gajic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Gasser, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

31. dakikada Lihtenştayn temsilcisi öne geçti. Geriden oyun kurmaya çalışan Konyaspor'da Calvo'nun pasında Uğurcan Yazğılı topu Sutter'e kaptırdı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan ağlara gitti: 1-2.

44. dakikada Muric'in ortasında Muhammet Demir'in volesinde kaleci Büchel gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Tunahan Çiçek'in sert şutunda kaleci Sehic'ten dönen topu önünde bulan Sasere'nin şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Cikalleshi'nin pasında Muhammet Demir'in ceza yayı üzerinde bıraktığı topa bekletmeden vuran Hadziahmetovic'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Bytyqi'nin ortasında Cikalleshi'nin kale arkası direk önünden dokunuşunda keleci Büchel gole izin vermedi.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sasere'nin pasında Tunahan Çiçek topu ağlara gönderdi: 1-3.

88. dakikada Vaduz farkı 3'çıkardı. Rastoder'in pasında Gasser'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-4.

90+4. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'e indirdi. Hadziahmetovic'in kullandığı frikikte meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-4.



Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Guillermo Cuadra Fernandez, Inigo Prieto, Jose Antonio Garrido Romero (İspanya)

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Cebrail Karayel (Dk. 46 Ahmet Oğuz), Uğurcan Yazğılı (Dk. 86 Adil Demirbağ), Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 58 Soner Dikmen), Muric (Dk. 46 Michalak), Hadziahmetovic, Rahmanovic (Dk. 59 Cikalleshi), Bytyqi, Muhammet Demir

Vaduz: Büchel, Gasser, Isik, Iodice (Dk. 69 Hasler), Ulrich, Fosso (Dk. 56 Omerovic), Gajic (Dk. 84 Goelzer), Fehr, Tunahan Çiçek (Dk. 69 Traber), Sasere (Dk. 85 Rastoder), Sutter

Goller: Dk. 18 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 90+4 Hadziahmetovic (Arabam.com Konyaspor), Dk. 27, 88 Gasser, Dk. 31 Sutter, Dk. 67 Tunahan Çiçek (Vaduz)

Sarı kartlar: Dk. 39 Fosso, Dk. 90 Isik, Dk. 85 Sutter (Vaduz), Dk. 43 Cebrail Karayel (Arabam.com Konyaspor)





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