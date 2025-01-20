Konyaspor'da sakatlık: Pedrinho'nun eli kırıldı

Konyaspor'da yıldız oyuncu Pedrinho, antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor'da sakatlık: Pedrinho'nun eli kırıldı
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20 Ocak 2025 17:57
Son güncelleme 20 Ocak 2025 17:59
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Tümosan Konyaspor'da sakatlık gelişmesi yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; takımın yıldız oyuncusu Pedrinho'nun antrenman esnasında sağ el tarak kemiğinde meydana gelen kırık sebebiyle ameliyat olduğu ifade edildi.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK

Bununla birlikte Pedrinho'nun özel bir ekipmanla antrenmanlara çıkmaya devam edeceği belirtildi.

Antrenmanlara çıkmaya devam edecek olan Pedrinho'nun, Konyaspor'un 25 Ocak Cumartesi günü Galatasaray maçında kadroda yer alması bekleniyor.

28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 4 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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