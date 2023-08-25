Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Aleksandar Stanojevic'in ekibi Tümosan Konyaspor ile Erdal Güneş'in yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 68. dakikada Guilherme ve 90+5'te Robert Muric kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligdeki ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 5'e yükseltirken, 3 maçından da mağlup ayrılan Gaziantep FK henüz puanla tanışamamış oldu.



Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda RAMS Başakşehir'e konuk olurken, Gaziantep FK evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.



5. dakikada Prib'in sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Calvo'nun üzerinden atladığı topa arka direkte buluşan Soner Dikmen'in dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



7. dakikada Guilherme'nin ortasında Soner Dikmen'in kafa vuruşunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, topu güçlükle kornere çeldi.



11. dakikada Maxim'in sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında Riascos'un kafa vuruşunda top direkten döndü.



29. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Maxim'in yerden vuruşunda kaleci Bernardoni topu köşeden çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.



68. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Guilherme, Cikalleshi'nin ceza sahası içinden havalandırdığı topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.



75. dakikada Gradel'in sağ kanattan ortasında kaleci Bernardoni'nin uzaklaştıramadığı topa yükselen Riascos'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



89. dakikada Robert Muric'in ara pasında kaleci Batuhan Ahmet Şen ile karşı karşıya kalan Michalak'ın şutunda top kornere çıktı.



90+4. dakikada yeşil-beyazlılar farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan hızlanan Michalak'ın ortasında Robert Muric, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle bitti.



Stat: Konya Büyükşehir Belediye



Hakemler: Mete Kalkavan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Uğur Sarı



TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Paz (Dk. 80 Oğulcan Ülgün), Soner Dikmen, Moreno (Dk. 60 Michalak), Cicaldau (Dk. 60 Yunus Mallı), Prib (Dk. 60 Robert Muric), Cikalleshi (Dk. 90+5 Mehmet Ali Büyüksayar)



Gaziantep FK: Batuhan Ahmet Şen, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Khacef, Furkan Soyalp (Dk. Mirza Cihan), Jevtovic, Bikel (Dk. 74 Markovic), Mustafa Eskihellaç (Dk. 62 Gradel), M'Bakata (Dk. 90 Ömürcan Artan), Maxim, Riascos



Goller: Dk. 68 Guilherme, Dk 90+4 Robert Muric (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kart: Dk. 3 Ertuğrul Ersoy, Dk. 31 Riascos (Gaziantep FK), Dk. 45 Calvo (TÜMOSAN Konyaspor)



