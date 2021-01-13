Konyaspor, 2 transfere daha hazırlanıyor!

Transfer döneminde 6 oyuncuyu kadrosuna katan Konyaspor, 2 transfere daha hazırlanıyor.

, Fotoğraf; AA
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Konyaspor, 2 transfere daha hazırlanıyor!
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13 Ocak 2021 12:29
Ertuğrul Tekşen ve Ismael Diomande transferlerini açıklayan Konyaspor, iki transfere daha hazırlanıyor.

Yeni Konya gazetesinin haberine göre; İttifak Holding Konyaspor, Azerbaycanlı 21 yaşındaki Barış Ekencier ile de prensipte anlaşırken, futbolcunun test sonuçlarından dolayı Konya'ya gelmesi birkaç gün rötar yaptı.

Alper Uludağ ve Guılherme'nin sakatlanmasından dolayı sol bek transferine hız veren yeşil beyazlılar, yerli birkaç isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Konyaspor'da daha önce forma giyen Ferhat Öztorun'dan vazgeçilirken, Göztepe'den Berkan Emir'inde liste başında olduğu öğrenildi.



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