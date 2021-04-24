Komsuoğlu: 'CSKA'yı gözümüzde büyütmeyelim'

Fenerbahçe Beko Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, CSKA Moskova maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Komsuoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:



"SERİYİ 2-2 YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"



"Gönül isterdi ki bu anlamlı günde İstanbul'a galibiyetle dönelim, ama olmadı. Nedenlerini İstanbul'a dönünce anlatırız. Zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu süreci en kısa sürede atlatırız. İstanbul'da iki maçımız var. Eksiklerimizin tamamı maalesef dönemiyor, bir bölümün de dahil olmasıyla seriyi İstanbul'da lehimize çevireceğimize inanıyorum. Bu mağlubiyetin bize bir Rusya seyahati daha maliyeti olacak. Seriyi İstanbul'da 2-2 yapıp, burada da 3-2 kazanacağımıza inanıyorum, yeter ki oyuncularımız iyileşsin, nefesleri yerine gelsin."



"CSKA'YI GÖZÜMÜZDE BÜYÜTMEYELİM"



"Fenerbahçe Beko olarak çok ciddi yatırımlar yapıyoruz ve ülkemizi Avrupa arenasında temsil ediyoruz. Bu yatırımların meyvesini de sezon sonunda Final Four'a kalarak almak istiyoruz. Sağlık Bakanımıza iki kere mektup yazdık. Bu mektupları Spor Bakanımız ve Basketbol Federasyonu ile de paylaştık. Corona nedeniyle yaptığımız bütün sezonluk yatırımımız boşa gidiyor. Oyuncularımızın aşı olması konusunda desteklerini bir kez daha istiyorum. Bazen diyorlar ya 'Başkasının hakkı yenmesin' Kesinlikle katılıyorum. Kimsenin hakkında gözümüz olamaz. Her zaman bu tip konularda taleplerimizi Fenerbahçe Beko için değil, basketbolda Avrupa'da mücadele eden Türk takımları için yapıyoruz. Bu konularda bireysel hareket etmiyoruz ve çözüm istiyoruz. Corona olan oyuncularımız burada olsa çok rahat geçeceğimiz seri. CSKA'yı gözümüzde büyütmeyelim. Muhakkak CSKA'yı İstanbul'da yener ve seriyi eşitleriz."



"KONUŞUNCA PROBLEM OLUYOR"



"Corona ile Türkiye'de topyekün mücadele ediyoruz. Bu konuda gerekli otoritelerle konuşuyoruz, taraftar konusunda onlar da bize belirli oranda destek oluyor. Yine o şekilde devam edeceğimize inanıyorum. İstanbul'da buradaki gibi tribünleri doldurmasak da az sayıdaki seyircimizle seriyi 2-2'ye getiririz. Konuşacak çok şey var, konuşunca hemen problem oluyor. Problem olmasından da kaçmıyoruz. Bunları İstanbul'da konuşuruz. Kolay olmayacak, savaşacağız."



"GALİBİYET İSTERDİK AMA OLMADI"



"Taraftarlarımız eleştirsinler ama seriyi bir görelim, ondan sonra eleştirsinler. Seriyi bu çocuklarla tamamlayacağız. Ligi bu ekiple tamamlayacağız. Sosyal medyadan mesajlar atıyorlar, hepsi bunları çevirip okuyorlar. Motivasyonlarını kaybeder hale geliyorlar. Tek ricam seri bitine kadar sabırlı olsun. İnanıyorum, bu takım bu seriyi geçecek. 23 Nisanımızı kutluyorum. Bütün çocuklarımızın bu güzel bayramını kutluyorum. 29 Ekim'de İsrail'de Maccabi'yi yenmiştik, bugün de CSKA'yı yeneceğimize çok inanıyorduk. Taraftarlarımıza galibiyet hediye etmek isterdik ama olmadı. Kazanırken konuşuyoruz, kaybettiğimiz de de taraftarlarımıza durumu anlatmamız gerekiyor ama telafi edeceğiz. Pes etmek yok."



