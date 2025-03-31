Komşuda mektupla adaletsizlik isyanı!

Valbuena ve Isımat-Mirin'in forma giydiği Kallithea, Fransız gazetesi "L'Équipe"e Yunan futbolundaki adaletsizlik ve beceriksizliği kınayan bir açıklama gönderdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Komşuda mektupla adaletsizlik isyanı!
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31 Mart 2025 15:57
Son güncelleme 31 Mart 2025 16:34
Yunan futbolu hâlâ toparlanamıyor. Son yıllarda şiddet ve adaletsizlik şüpheleriyle sıkça gündeme gelen Yunanistan Şampiyonası, bu hafta sonu bir kez daha eleştirildi.

Kümede kalma için kritik bir karşılaşma olan mücadelede eski Türkiye Süper Lig'i oyuncuları Mathieu Valbuena ile Nicolas Ismat-Mirin'in forma giydiği Atina ekibi Kallithea, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

'ADALETSİZLİĞİN SON ÖRNEĞİ'

Athens Kallithea FC, Volos FC'ye karşı Yunanistan Süper Lig'i play-out aşamasının ilk turunda oynanan maçta hakem Christos Vergetis'in performansının, her iki durumda da Süper Lig için bir utanç olan, büyük bir yetersizlik veya apaçık adaletsizlik örneği olduğunu kamuoyuna açıkladı. Kallithea FC başkanı Ted Philipakos maçın ardından, "Bu, kulübün bu sezon katlanmak zorunda kaldığı şeylerin sadece son örneği" ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN VARDI VAR OLACAK'

Yunan gazeteci Aris Asvestas, bir köşe yazısında Yunan futbolunda adaletsizlik "her zaman vardı ve her zaman var olacak " diye açıkladı mevcut durumları.

FRANSIZ ESKİ HAKEMDEN YARDIM İSTEDİ

Adaletsizlik mücadelesinde kendisine yardımcı olması için Philipakos, Yunanistan'daki hakemlerden sorumlu Fransız Stephane Lannoy'dan yardım istediğini söyledi . Dünyaca tanınan eski hakemin bu göreve atanmasındaki asıl sebep Yunanistan Ligi'ndeki adaletsizlik ile mücadele etmekti.
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