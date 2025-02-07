Kocaelispor, Rigoberto Rivas'la prensipte anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rigoberto Rivas'la prensip anlaşmasına vardı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, futbolcu Rivas'la her konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, Rivas'ın yarın sahalarında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleyeceğini kaydetti.
Futbolcunun pazar günü sağlık kontrolünden geçeceğini aktaran Genç, sonrasında Rivas'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.
Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, yaptığı açıklamada, futbolcu Rivas'la her konuda anlaşmaya varıldığını belirterek, Rivas'ın yarın sahalarında oynayacakları Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını tribünden izleyeceğini kaydetti.
Futbolcunun pazar günü sağlık kontrolünden geçeceğini aktaran Genç, sonrasında Rivas'la 2 yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi.