Kocaelispor, Marcao'yu kiraladı

Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcao'yu Al Ahli'den kiralayarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Kocaelispor, Marcao'yu kiraladı
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29 Temmuz 2024 13:54
Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, Brezilyalı santrafor Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in (Marcao) kiralanması konusunda kulübü Al Ahli ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcu Marcos Vinicius Do Amaral Alves'in kulübümüze geçici transferi hususunda Suudi Arabistan Futbol Federasyonuna bağlı Al Ahli Kulübü ile transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu, sponsor hastanemiz olan Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri gerçekleştirme adına şehrimize gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Marcao, geride kalan sezonun ikinci yarısını VavaCars Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçirmiş, çıktığı 14 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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