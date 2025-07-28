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Kocaelispor'a Ada'dan sağ bek!

Kocaelispor, geçtiğimiz sezon Middlesbrough forması giyen Anfernee Jamal Dijksteel ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

calendar 28 Temmuz 2025 17:16 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2025 17:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'a Ada'dan sağ bek!
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Selçuk İnan önderliğinde yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, İngiltere'den sağ bek transferi gerçekleştirdi.

Yeşil-siyahlılar, geçtiğimiz sezonu Middlesbrough'ta geçiren 28 yaşındaki Surinamlı oyuncu Anfernee Jamal Dijksteel'i 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kutsal renklere hoş geldin Dijksteel. Anfernee Jamal Dijksteel ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

2024/2025 sezonunda İngiliz temsilcisi ile 36 karşılaşmada forma giyen Dijksteel, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
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