Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 2. gün müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 2. gününde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları belli oldu.Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Hindistan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Türkiye grekoromen stilde de ilk sırayı alırken, Macaristan ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.Turnuvanın 2. gününde dereceye giren sporcular şöyle:1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)4- Sıla Aykul1- Neha Neha (Hindistan)2- Laura Almaganbetova (Kazakistan)3- Emine Çakmak4- Marie Trayer (Almanya)1- Manisha Manisha (Hindistan)2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan)3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan)4- Sara Johanna Lindborg (İsveç)1- Sophia Schaefle (Almanya)2- Elif Şevval Kurt3- İrina Kazyulina (Kazakistan)4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç)1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan)2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan)3- Mehtap Gültekin4- Elmira Syzdykova (Kazakistan)1- Ekrem Öztürk2- Nihad Guluzade (Azerbaycan)3- Suraj Suraj (Hindistan)4- Emre Mutlu1- Murat Fırat2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan)3- Sebastian Nad (Sırbistan)4- İsmail Culfa1- Yunus Emre Başar2- Per Albin Olofsson (İsveç)3- Levente Levai (Macaristan)4- Mehmet Daşdemir1- Hasan Berk Kılınç2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu)3- Lachin Valiyev (Azerbaycan)4- İstvan Takacs (Macaristan)1- Darius Attila Vitek (Macaristan)2- Koppany Simon Laszlo (Macaristan)3- Fatih Bozkurt4- Dzmitry Zarubski (Bağımsız sporcu)