Kocaeli'de düzenlenen güreş turnuvasında 2. gün müsabakaları sona erdi

Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın 2. gününde 10 sıklette madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.
Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 2. gününde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları belli oldu.
Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Hindistan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Türkiye grekoromen stilde de ilk sırayı alırken, Macaristan ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvanın 2. gününde dereceye giren sporcular şöyle:
- KADINLAR 53 KİLO
1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)
2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)
3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)
4- Sıla Aykul
- KADINLAR 57 KİLO
1- Neha Neha (Hindistan)
2- Laura Almaganbetova (Kazakistan)
3- Emine Çakmak
4- Marie Trayer (Almanya)
- KADINLAR 62 KİLO
1- Manisha Manisha (Hindistan)
2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan)
3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan)
4- Sara Johanna Lindborg (İsveç)
- KADINLAR 68 Kilo
1- Sophia Schaefle (Almanya)
2- Elif Şevval Kurt
3- İrina Kazyulina (Kazakistan)
4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç)
- KADINLAR 76 KİLO
1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan)
2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan)
3- Mehtap Gültekin
4- Elmira Syzdykova (Kazakistan)
- GREKOROMEN STİL 60 KİLO
1- Ekrem Öztürk
2- Nihad Guluzade (Azerbaycan)
3- Suraj Suraj (Hindistan)
4- Emre Mutlu
- GREKOROMEN STİL 67 KİLO
1- Murat Fırat
2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan)
3- Sebastian Nad (Sırbistan)
4- İsmail Culfa
- GREKOROMEN STİL 77 KİLO
1- Yunus Emre Başar
2- Per Albin Olofsson (İsveç)
3- Levente Levai (Macaristan)
4- Mehmet Daşdemir
- GREKOROMEN STİL 87 KİLO
1- Hasan Berk Kılınç
2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu)
3- Lachin Valiyev (Azerbaycan)
4- İstvan Takacs (Macaristan)
- GREKOROMEN STİL 130 KİLO
1- Darius Attila Vitek (Macaristan)
2- Koppany Simon Laszlo (Macaristan)
3- Fatih Bozkurt
4- Dzmitry Zarubski (Bağımsız sporcu)
Türkiye Güreş Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyon, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam etti.
Dünya Güreş Birliği (UWW) adına katılan sporcuların yanı sıra 18 ülkeden 600 güreşçinin mücadele ettiği organizasyonun 2. gününde, kadınlar ve grekoromen stilde takım sıralamaları belli oldu.
Kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu elde ederken, Hindistan ikinci, Kazakistan üçüncü oldu. Türkiye grekoromen stilde de ilk sırayı alırken, Macaristan ikinci, Hindistan ise üçüncü sırada yer aldı.
Turnuvanın 2. gününde dereceye giren sporcular şöyle:
- KADINLAR 53 KİLO
1- Shokhida Akhmedova (Özbekistan)
2- Elnura Mammadova (Azerbaycan)
3- Nargiz Samodova (Azerbaycan)
4- Sıla Aykul
- KADINLAR 57 KİLO
1- Neha Neha (Hindistan)
2- Laura Almaganbetova (Kazakistan)
3- Emine Çakmak
4- Marie Trayer (Almanya)
- KADINLAR 62 KİLO
1- Manisha Manisha (Hindistan)
2- Bilyana Zhivkova Dudova (Bulgaristan)
3- Birgül Sultanavo (Azerbaycan)
4- Sara Johanna Lindborg (İsveç)
- KADINLAR 68 Kilo
1- Sophia Schaefle (Almanya)
2- Elif Şevval Kurt
3- İrina Kazyulina (Kazakistan)
4- Tindra Linnea Sjoeberg (İsveç)
- KADINLAR 76 KİLO
1- Aiperi Medet Kyzy (Kırgızistan)
2- Vanesa Stoyanova Georgieva (Bulgaristan)
3- Mehtap Gültekin
4- Elmira Syzdykova (Kazakistan)
- GREKOROMEN STİL 60 KİLO
1- Ekrem Öztürk
2- Nihad Guluzade (Azerbaycan)
3- Suraj Suraj (Hindistan)
4- Emre Mutlu
- GREKOROMEN STİL 67 KİLO
1- Murat Fırat
2- Mahammad Shukurzade (Azerbaycan)
3- Sebastian Nad (Sırbistan)
4- İsmail Culfa
- GREKOROMEN STİL 77 KİLO
1- Yunus Emre Başar
2- Per Albin Olofsson (İsveç)
3- Levente Levai (Macaristan)
4- Mehmet Daşdemir
- GREKOROMEN STİL 87 KİLO
1- Hasan Berk Kılınç
2- Stanislau Shafarenka (Bağımsız Sporcu)
3- Lachin Valiyev (Azerbaycan)
4- İstvan Takacs (Macaristan)
- GREKOROMEN STİL 130 KİLO
1- Darius Attila Vitek (Macaristan)
2- Koppany Simon Laszlo (Macaristan)
3- Fatih Bozkurt
4- Dzmitry Zarubski (Bağımsız sporcu)
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