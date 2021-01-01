Knicks'ten, Julius Randle'a 117 milyon dolar!

New York Knicks'in, yıldız oyuncusu Julius Randle ile 117 milyon dolar değerinde dört yıllık uzatma sözleşmesi imzaladığı bildirildi.



Randle'ın önceki üç yıllığı 62.1 milyon dolarlık anlaşmasının son sezonu ile birlikte, önümüzdeki beş yıl içinde 140 milyon dolar kazanacağı belirtildi.



Randle, 24.1 sayı, 10.2 ribaund ve 6.0 asist ortalamalarıyla kariyerinin en iyi sezonunu geçirmiş ve ilk kez All-Star seçilmişti.



26 yaşındaki oyuncu, Knicks'i 2013'ten bu yana ilk kez playofflara taşımakta başrol oynamıştı.



