New York Knicks, 10 günlük kontratı sona eren deneyimli forvet PJ Tucker'ı serbest bıraktı. Ancak takım içindeki kaynaklara göre, Knicks'in ilerleyen süreçte kadro ihtiyacına bağlı olarak Tucker'ı tekrar kadroya katma ihtimali bulunuyor.



Mayıs ayında 40 yaşına girecek olan Tucker, 10 Mart'ta Toronto Raptors tarafından serbest bırakılmasının ardından Knicks'e katılmıştı. 20 Mart'ta ikinci bir 10 günlük kontrat imzalayan oyuncunun son kontratı ise 30 Mart'ta sona erdi.



Tucker, Knicks formasıyla yalnızca bir maçta süre aldı ve sahada geçirdiği iki dakikada istatistik üretemedi. Ancak, tecrübesi ve çok yönlülüğü sebebiyle Knicks'in teknik ekibi tarafından değerli bir oyuncu olarak görülmeye devam ediyor.



