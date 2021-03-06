Klopp: 'Ayrılmak isteyeni tutmaya çalışmam'

👀Liverpool 1-0 yenik durumdayken 70'te oyundan alınan Mohamed Salah'ın menajerinin o dakika yaptığı paylaşım. https://t.co/YYvS5OHiBH pic.twitter.com/tjnoSHWzIY



— Sporx (@sporx) March 4, 2021

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, ayrılmak isteyen futbolcusu kim olursa olsun tutmaya çalışmayacağını söyledi.Alman menajer, Liverpool'un Fulham ile oynayacağı maç öncesinde konuşarak takımın gidişatının istedikleri gibi olmadığını ve bunu değiştirmek için sadece çalışmaları gerektiğinin altını çizerek bir de mesaj verdi. Klopp eski bir sözünü hatırlatarak yaptığı konuşmada, "" diyerek herkesin aklına gelen ismi işaret etti.Son Chelsea maçında 1-0 geride olmalarına rağmen 67'de Salah'ı oyundan alan Klopp'a Mısırlı oyuncu tepki göstermiş ve hareketleri ile memnuniyetsizliğini bir kez daha göstermişti. Maç anında ise Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa yaptığı paylaşımla sezon sonu ayrılık iddialarını güçlendirmişti.Salah ve Klopp'un arasının bir süredir bozuk olduğu ve Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu beklediği konuşuluyordu.