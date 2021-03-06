Klopp: 'Ayrılmak isteyeni tutmaya çalışmam'

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, ayrılmak isteyen futbolcusu kim olursa olsun tutmaya çalışmayacağını söyledi.
Alman menajer, Liverpool'un Fulham ile oynayacağı maç öncesinde konuşarak takımın gidişatının istedikleri gibi olmadığını ve bunu değiştirmek için sadece çalışmaları gerektiğinin altını çizerek bir de mesaj verdi. Klopp eski bir sözünü hatırlatarak yaptığı konuşmada, "Bunu yıllar önce söylemiştim; eğer bir oyuncu gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için kalmak istemiyorsa ben de onu istemem. Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa da onu istemem. Bu kişisel bir şey değil ama bu böyle" diyerek herkesin aklına gelen ismi işaret etti.
Son Chelsea maçında 1-0 geride olmalarına rağmen 67'de Salah'ı oyundan alan Klopp'a Mısırlı oyuncu tepki göstermiş ve hareketleri ile memnuniyetsizliğini bir kez daha göstermişti. Maç anında ise Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa yaptığı paylaşımla sezon sonu ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Salah ve Klopp'un arasının bir süredir bozuk olduğu ve Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu beklediği konuşuluyordu.
Alman menajer, Liverpool'un Fulham ile oynayacağı maç öncesinde konuşarak takımın gidişatının istedikleri gibi olmadığını ve bunu değiştirmek için sadece çalışmaları gerektiğinin altını çizerek bir de mesaj verdi. Klopp eski bir sözünü hatırlatarak yaptığı konuşmada, "Bunu yıllar önce söylemiştim; eğer bir oyuncu gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde olmadığımız için kalmak istemiyorsa ben de onu istemem. Bir oyuncu ayrılmak istiyorsa da onu istemem. Bu kişisel bir şey değil ama bu böyle" diyerek herkesin aklına gelen ismi işaret etti.
Son Chelsea maçında 1-0 geride olmalarına rağmen 67'de Salah'ı oyundan alan Klopp'a Mısırlı oyuncu tepki göstermiş ve hareketleri ile memnuniyetsizliğini bir kez daha göstermişti. Maç anında ise Salah'ın menajeri Ramy Abbas Issa yaptığı paylaşımla sezon sonu ayrılık iddialarını güçlendirmişti.
Salah ve Klopp'un arasının bir süredir bozuk olduğu ve Mısırlı oyuncunun Liverpool'dan ayrılmak için sezon sonunu beklediği konuşuluyordu.
👀Liverpool 1-0 yenik durumdayken 70'te oyundan alınan Mohamed Salah'ın menajerinin o dakika yaptığı paylaşım. https://t.co/YYvS5OHiBH pic.twitter.com/tjnoSHWzIY
— Sporx (@sporx) March 4, 2021