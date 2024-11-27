Kızılyıldız, sahasında rahat galip

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kızılyıldız, sahasında Stuttgart'ı 5-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Kızılyıldız, sahasında rahat galip
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27 Kasım 2024 22:46
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Kızılyıldız, evinde Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Rajko Mitic Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı.

Kızılyıldıza galibiyeti getiren golleri 12'de Silas, 31'de Rade Krunic, 65'te Mirko Ivanic 69 ve 88'de Nemanja Radonjic kaydetti. Stuttgart'ın tek golünü ise 5'te Ermedin Demirovic attı.
Kızılyıldız'ın Fenerbahçe'den transferi Rade Krunic mücadelede 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Kızılyıldız, bu galibiyetin ardından puanını 3 yaptı. Stuttgart, 4 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Kızılyıldız, Milan deplasmanına gidecek. Stuttgart, Young Boys'u ağırlayacak.
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